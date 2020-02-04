Назван самый опасный алкогольный напиток

Назван самый опасный алкогольный напиток
Врач призвал запретить пиво из-за угрозы здоровью.Фото: Pixabay

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал, что пиво является самым вредным алкогольным напитком и объяснил почему.

«Металлы, содержащиеся в пиве и пивных напитках вызывают кардиопатию, ожирение сердца, за патологией нередко следует смерть больного», — сказал врач, сообщает «Вечерняя Москва».

Он отметил, что алкоголь является самой безвредной составляющей пива. Врач призвал запретить пиво из-за угрозы здоровью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эксперты опровергли теорию, что постукивание по банке с пивом предотвращает чрезмерное вспенивание напитка при открывании. Наоборот, лучше, если емкость будет неподвижна.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
алкоголь врачи пиво
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Суд оштрафовал задержанную у СКК активистку
Фура с прицепом вылетела в кювет на «Скандинавии»
Политолог назвал сценарий интеграции Петербурга и Ленобласти комфортным для всех
Назван самый опасный алкогольный напиток
Адвокат заявил об угрозах фигуранту дела Голунова со стороны сотрудники ФСБ
Начали действовать новые правила провоза наличных через границу
В Госдуме завили, что упоминание о Боге в конституции послужит объединению народа
Букмекеры назвали лидера Евровидения-2020