Назван самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал, что пиво является самым вредным алкогольным напитком и объяснил почему.

«Металлы, содержащиеся в пиве и пивных напитках вызывают кардиопатию, ожирение сердца, за патологией нередко следует смерть больного», — сказал врач, сообщает «Вечерняя Москва».

Он отметил, что алкоголь является самой безвредной составляющей пива. Врач призвал запретить пиво из-за угрозы здоровью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эксперты опровергли теорию, что постукивание по банке с пивом предотвращает чрезмерное вспенивание напитка при открывании. Наоборот, лучше, если емкость будет неподвижна.