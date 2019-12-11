Ученые раскрыли, как грамотно открывать пиво

Ученые раскрыли, как грамотно открывать пиво
Для эксперимента ученые использовали 1031 банку пива. Фото: pixabay.com

Эксперты опровергли теорию, что постукивание по банке с пивом предотвращает чрезмерное вспенивание напитка при открывании. Наоборот, лучше, если емкость будет неподвижна.

Датские исследователи провели эксперимент, который позволил выяснить, что постукивание пальцем по банке никак не влияет на состояние содержимого, в отличие от способа транспортировки емкости перед открыванием. Так, пивные банки, помещенные в механический шейкер, имитирующий езду на велосипеде, после того, как их открыли, потеряли около 3,5 грамм пива.

Находившиеся в состоянии покоя банки после вскрытия потеряли в разы меньше — около 0,5 грамм в среднем. Исходя из результатов исследования, ученые советуют не открывать банку сразу же, если пиво встряхивали, лучше дать напитку «устаканиться».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, как эффективно восстановить печень после новогодних праздников.

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Ученые раскрыли, как грамотно открывать пиво
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