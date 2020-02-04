В Ленобласти появятся три новых поста для весового контроля большегрузов

В Ленобласти появятся три новых поста для весового контроля большегрузов
В регионе откроют три новых поста для измерения большегрузов. Фото: pixabay

В Ленобласти начнут измерять больше грузы по новой системе. В регионе откроют три новых поста для измерения большегрузов.

Планируется, что три автоматических поста весогабаритного контроля для грузовиков появятся на региональных трассах Всеволожского и Выборгского районов, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Это значит, что посты разместятся на трассах «Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск», «Огоньки – Стрельцово – Толоконниково», «Осиновая роща – Магистральная».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на некоторых участках дорог России будут установлены знаки, ограничивающие движение грузовиков в дневное время при температуре свыше 32 °С. Нововведение связано с тем, что в жару под весом большегрузов на асфальте появляется колея, тем самым наносится вред дорожному покрытию.

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