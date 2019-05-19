По трассам Ленобласти днем перестанут ездить большегрузы

На некоторых участках дорог России будут установлены знаки, ограничивающие движение грузовиков в дневное время при температуре свыше 32 °С.

Данное ограничение вводится на летний период с 20 мая по 31 августа, сообщает Росавтодор.

Как сообщают в федеральном агентстве, нововведение связано с тем, что в жару под весом большегрузов на асфальте появляется колея, тем самым наносится вред дорожному покрытию.

В приказе отмечаются такие трассы, как М-9, на которой будет закрываться участок в Псковской области с 419-го по 616-й км, трасса М-10, где закроется участок в Ленобласти с 593-го по 674-й км, а также участки некоторых других дорог на подъезде к крупным транспортным узлам и административным центрам.

Полный список участков размещён на сайте Росавтодора.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что составлен рейтинг регионов с самыми опасными дорогами.