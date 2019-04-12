Составлен рейтинг регионов с самыми опасными дорогами

Хуже всего дела обстоят в Омской и Челябинской областях.

Специалисты провели исследование по итогам 2018 года. Они выяснили, что сразу в 20 регионах России все довольно плохо – качество и безопасность дорог оставляет желать лучшего, что приводит к огромному количеству ДТП и несчастных случаев. Антирейтинг возглавили Омская и Челябинская области, а также Воронеж и Красноярск. Любопытно, что в некоторых регионах непонятно, на что потратили деньги, выделенные на ремонт магистралей – вопросом занимается прокуратура.

Эксперты отметили, что несколько лет подряд заметно, что стоит решить проблему с дорогами в южных регионах. Там люди довольно часто умирают в результате аварий. В Крыму опасными признали около 80% дорог.

Хорошими дорогами может похвастаться Томская область, Приморский край, а также Башкирия и другие регионы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Мурино местный житель вышел на дорогу и решил демонстрировать водителям свои ягодицы.