Пьяный водитель Skoda влетел в стену жилого дома на Шуваловском

Пьяный водитель Skoda влетел в стену жилого дома на Шуваловском
На место происшествия прибыла пожарная машина. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 4 февраля на Шуваловском проспекте в стену жилого дома влетел Skoda Kodiaq.

По словам очевидцев, водитель иномарки был пьян. Они отметили, что мужчина еле стоит на ногах.

ДТП произошло во дворе дома №59 на Шуваловском проспекте в Приморском районе.

«Водитель с признаками сао на Шкоде Кодиак врезался в дом на Шуваловский 59. Еле стоял на ногах», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на 89-м километре автодороги «Кола» в Ленинградской области произошла авария с участием маршрутки. Машина съехала в кювет днем 4 февраля.

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