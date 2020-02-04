На заснеженной «Коле» маршрутка съехала в кювет

На трассе "Кола" маршрутка съехала в кювет. Скриншот видео: vk.com/spb_today

На трассе "Кола" маршрутка съехала в кювет. Скриншот видео: vk.com/spb_today

На 89-м километре автодороги «Кола» в Ленинградской области произошла авария с участием маршрутки. Машина съехала в кювет днем 4 февраля.

Об аварии сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

«На трассе «Кола», маршрутка в кювете», — рассказал свидетель происшествия.

К записи он приложил видео с места аварии. Судя по кадрам, «Колу» замело снегом. Видимость на трассе затруднена. Побелели как обочина, так и сама дорога.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Сведения о пострадавших не поступали. По информации очевидцев, у маршрутки в кювете столпились несколько человек, вероятно, пассажиров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Московском проспекте в Петербурге 4 февраля столкнулись такси и автомобиль Smart.