Спасатели среди ночи тушили пожар в квартире на Лесной

Спасатели среди ночи тушили пожар в квартире на Лесной
В Квартире обгорела обстановка. Фото: pixabay

В Красногвардейском районе Петербурга спасатели тушили пожар в квартире жилого дома. В результате возгорание в помещении обгорела обстановка.

Все произошло в ночь на среду, 5 февраля, в доме 2/1 на Лесной улице. Сигнал о ЧП поступил дежурному около часа ночи. К месту происшествия незамедлительно выехали сотрудники пожарно-спасательной части на спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в двухкомнатной квартире обгорела обстановка на площади четырех квадратных метров.

Пожар удалось потушить силами трех пожарных расчетов. Примерно в половину второго огонь был ликвидирован.

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