Бизнесмена осудили за мошенничество с субсидиями Ленобласти

Бизнесмена осудили за мошенничество с субсидиями Ленобласти
Бизнесмена осудили за мошеничество. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге осудили 36-летнего генерального директора ООО «Добродел ключ» Виталия Хижного. Его признали виновным в хищении денежных средств путем обмана.

С учетом признания вины, возмещения ущерба и других смягчающих обстоятельств Хижный получил 6 лет и 6 месяцев лишения свободы условно со штрафом 900 тыс. рублей.

«Также суд удовлетворил гражданский иск о взыскании с обвиняемого похищенных денежных средств», — сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Суд установил, что Хижный в июне 2017 года подал заявку на получение субсидий в Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленобласти. При этом он заранее решил не тратить их на покупку производственного оборудование, которое указал в заявке на субсидии.

Бизнесмену удалось получить 1 млн 530 тыс. рублей. Сумму он потратил по своему усмотрению.

Аналогичным образом он получил субсидию в 2 млн 560 тыс. рублей. Деньги он также потратил по своему усмотрению.

В ходе рассмотрения дела бизнесмен признал вину и начал возмещать ущерб, нанесенный бюджету Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге экс-директора крупной компании судят за мошенничество в сфере кредитования.

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Бизнесмена осудили за мошенничество с субсидиями Ленобласти
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