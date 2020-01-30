В Петербурге директор крупной компании-ритейлера ответит перед судом за мошенничество с кредитами

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования лицом с использованием своего служебного положения). Фото: pixabay

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования лицом с использованием своего служебного положения). Фото: pixabay

В Петербурге прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя. Мужчина обвиняется в мошенничестве в сфере кредитования с использованием своего служебного положения.

По версии следствия, в период с мая по июль 2017 года обвиняемый, работая в должности продавца и директора магазина ООО «Евросеть-Ритейл» направил в АО «Альфа-Банк» и ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» заявления о предоставлении потребительских кредитов и открытии счетов.

Документы были заполнены от имени клиентов компании, которые были не осведомлены о преступном умысле.

Как сообщили в прокуратуре города, обвиняемый похитил денежные средства банков на сумму свыше 380 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд.

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