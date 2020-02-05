В Петербурге задержан подозреваемый в нападении на водителей троллейбусов

В Петербурге задержан подозреваемый в нападении на двух водителей троллейбусного парка. Один из них от полученных травм скончался.

Нападение произошло в ночь на 1 февраля в парке у дома 21 по улице Козлова. В полицию обратился один из водителей. Он сообщил, что неизвестный мужчина нанес ему и его коллеге ножевые ранения. С места происшествия нападавший скрылся.

Полиция выехала в парк. На месте они обнаружили тело одного из водителей с колото резанным ранением спины. Второго водителя госпитализировали в состоянии средней тяжести. Ранен он был в грудную клетку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По подозрению задержан местный житель 1996 года рождения. Проживает он в доме 15/1 по улице Козлова.

Возбуждено уголовное дело.

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