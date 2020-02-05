Сотрудники ФСБ пресекли похищение 580 млн со счетов покойника

Сотрудники ФСБ пресекли похищение 580 млн со счетов покойника
Неизвестные попытались похитить деньги со счетов бизнесмена. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Петербурге сотрудники ФСБ совместно с полицией пресекли попытку похитить 580 млн рублей со счетов умершего бизнесмена. Присвоить деньги злоумышленники собирались по подложным документам.

Четверо подозреваемых задержаны в понедельник, 3 февраля, в помещении ДО «На Шпалерной» филиала Банка ВТБ, пишет «Мойка78».

Как полагают правоохранители, подозреваемые планировали похитить деньги со счетов, открытых на имя 50-летнего уроженца Москвы. Для этого они подделали свидетельство о смерти и свидетельство о праве на наследство.

Приехав в Петербург, злоумышленники попытались обналичить счета покойного, но были задержаны.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. У подозреваемых изъяты подложные документы и телефоны с переписками и аудизоаписью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мигранта в Петербурге судят за использование поддельных документов.

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