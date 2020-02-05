Петербуржец объяснит в суде долг в 250 тысяч перед двухлетней дочерью

Молодой отец не платил алименты два года. Фото: pixabay

Молодой отец не платил алименты два года. Фото: pixabay

В Невском районе Петербурга местный житель погасил долг перед своей двухлетней дочерью. Горе-отец долгое время избегал ответственности и накопил 250 тыс. рублей.

Исполнительное производство было начато в отношении 21-летнего гражданина. Суд обязал петербуржца переводить в пользу малышки 1/4 часть своих доходов, однако исполнять родительский долг петербуржец не спешил, даже после возбуждения административного дела.

Как сообщили в региональном управлении ФССП, деньги алиментщик перечислил ребенку только после вмешательства судебных приставов.

В ведомстве отметили, что молодой человек, не имея постоянного источника дохода, не предпринимал мер к официальному трудоустройству, а также игнорировал рекомендации встать на учет в Центр занятости населения.

В итоге разбирательство закончилось уголовным делом. Испугавшись ответственности, петербуржец все же нашел средства для ребенка. Однако производство по статье 157 УК РФ продолжается — причины неисполнения обязательств юноша будет объяснять в суде.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что петербуржец 11 лет не платил алименты сыну-инвалиду, в результате чего неустойка превысила миллион.