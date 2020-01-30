В Петербурге мужчина 11 лет не платил алименты сыну-инвалиду: неустойка превысила миллион

В Петербурге мужчина 11 лет не платил алименты сыну-инвалиду: неустойка превысила миллион
Исполнение решения находится на контроле. Фото: pixabay

В Петербурге прокуратура Адмиралтейского района встала на защиту маломобильного 20-летнего юноши. Инвалид I группы остался без попечения отца — родитель не платил ему алименты с 2007 года.

В результате проверки выяснилось, что родственника должник игнорировал до его 18-летия, зная о судебном решении и обязанности уплачивать алименты. Сотрудники ведомства обратились в суд, который встал на сторону 20-летнего истца и обязал ответчика выплатить неустойку.

Как сообщили в прокуратуре города, неустойка за несвоевременную уплату алиментов превысила 1 млн. рублей.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.

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