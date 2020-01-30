Житель Шушар из ревности поджог дом и квартиру родителей своей бывшей

Житель Шушар из ревности поджог дом и квартиру родителей своей бывшей
По предварительной версии, мужчина устраивал пожары из-за ревности к своей бывшей девушке. Фото: pixabay

Во Всеволожском районе Ленобласти правоохранители задержали подозреваемого в серии поджогов. Злоумышленник решил поджечь частный дом и квартиру, где жили родители его бывшей возлюбленной.

О первом ЧП стало известно в октябре прошлого года. Пожар произошел в частном доме, расположенном на территории участка в садоводстве «Орешек-3» в поселке имени Морозова. Спасатели оперативно справились с возгоранием, а ущерб от пожара составил 300 тыс. рублей.

Второй инцидент произошел в начале ноября. В парадной дома по улице Жукова в том же посёлке подожгли входную дверь квартиры, где проживает семья владельцев ранее сгоревшего дома. Пламя помог потушить один из очевидцев.

Как сообщили пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и региону, по данным фактам возбудили уголовные дела.

В результате оперативно мероприятий сотрудники угрозыска при поддержке Росгвардии в посёлке Шушары задержали подозреваемого в поджогах. Им оказался 37-летний местный житель. По предварительной версии, мужчина устраивал пожары из-за ревности к своей бывшей возлюбленной — дочери потерпевших.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании двух злоумышленников, попытавшихся пронести неоплаченные товары мимо кассы. Все произошло в Купчино.

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Житель Шушар из ревности поджог дом и квартиру родителей своей бывшей
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