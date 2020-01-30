Продавец в Купчино попытался остановить двух пьяных воров, но получил кулаком по голове

Злоумышленников попытались пронести мимо кассы товары на общую сумму в 2 тыс. 500 рублей. Фото: pixabay

Злоумышленников попытались пронести мимо кассы товары на общую сумму в 2 тыс. 500 рублей. Фото: pixabay

Во Фрунзенском районе Петербурга сотрудники Росгвардии задержали двух злоумышленников, совершивших кражу в одном из гипермаркетов. Один из мужчин также умудрился нанести работнику этого магазина побои.

Преступный инцидент произошел в среду, 29 января, около 9 часов вечера. Двое злоумышленников попытались пронести мимо кассы товары на общую сумму в 2 тыс. 500 рублей. Сотрудник магазина сразу же заметил это, после чего один из воров в состоянии алкогольного опьянения ударил его по голове.

Как сообщили в пресс-службе управления вневедомственной охраны войск нацгвардии по Петербургу и Ленобласти, работник сразу нажал кнопку «тревоги», после чего на место прибыли правоохранители.

Один из злоумышленников попытался оказать сопротивление во время задержания, в связи с чем росгвардейцы были вынуждены заковать его в наручники. Выяснилось, что он был ранее судим.

Пострадавший продавец был госпитализирован, а воров передали сотрудникам 7 отдела полиции.

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