«Серебренный»: в метро Петербурга повесили плакат со школьной ошибкой

&#171;Серебренный&#187;: в метро Петербурга повесили плакат со школьной ошибкой
Плакат с опечаткой в метро. Фото: «Мойка78»

В вагонах петербургского метрополитена повесили плакаты, посвященные освобождению Ленинграда от фашистской блокады. На одном из них пассажиры заметили опечатку.

На плакате фамилия известного художника Игоря Серебряного указана с ошибкой — «Серебренный». Встретить такой плакат можно в вагонах, курсирующих по красной линии метро, пишет «Мойка78».

Издание напоминает, что правила написания суффиксов -н- и -нн- в прилагательных российские школьники изучают в шестом классе. В том числе, учителя рассказывают им о трех словах-исключениях: деревянный, оловянный и стеклянный. Слово «серебряный» к ним не относится.

Иосиф Серебряный — живописец и педагог, Народный художник СССР, член Ленинградского Союза художников. Среди его работ «Партизаны-лесгафтовцы. После боевой операции», «Ленин и Сталин обсуждают план вооружённого восстания 6 октября 1917 года» «Портрет композитора Д. Шостаковича» и другие. Увидеть картины Серебряного можно в Русском музее, Третьяковской галерее, а также в частных собраниях и других музеях России и Европы.

Ранее gazeta.spb.ru рассказала, что зрители нашли ошибку в эфире программы «Поле чудес».

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