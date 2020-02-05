Беглов продвигает Митянину на должность детского омбудсмена

Беглов продвигает Митянину на должность детского омбудсмена
Анна Митянина. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Петербургский губернатор Александр Беглов направил в городское ЗакСобрание недостающие документы, необходимые для выдвижения Анны Митяниной на должность детского омбудсмена.

Как отметил председатель парламентской комиссии по правопорядку, депутат от «Единой России» Александр Кущак, переданные губернатором документы поступили позже «установленного срока».

Еще в конце декабря градоначальник заявлял на рабочем совещании, что Митянина идеально подходит на эту должность — на ее счету имеется опыт в социальной политике и медицине.

В ЗакСе при проверке документов так и не определились, подходит ли Анна Митянина на должность замгубернатора по социальным вопросам.

Отметим, что на эту должность также претендует сотрудница аппарата ЗакСобрания Юлия Шик, кандидатуру которой выдвинула депутат ЗакСа Елена Киселева.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вице-губернатора Анну Митянину выдвинули на пост детского омбудсмена.

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Беглов продвигает Митянину на должность детского омбудсмена
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