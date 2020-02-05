Центробанк предупредил о новом способе мошенничества с кредитами

После исчезновения кредиторов, клиенты не понимают, куда возвращать деньги. Фото: pixabay

После исчезновения кредиторов, клиенты не понимают, куда возвращать деньги. Фото: pixabay

В Центробанке России предупредили население о новой схеме мошенничества с кредитами.

Как сообщает «Российская газета», ссылаясь на директора департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Ляха, новая схема подразумевает, что мошенники позиционируют себя как кредитную организацию, выдают деньги физлицу или индивидуальному предпринимателю, а после исчезают.

После их исчезновения клиенты не понимают, куда возвращать деньги, в то время как их проценты по кредитам только увеличиваются. Таким образом, растет и задолженность.

Спустя некоторое время кредиторы дают о себе знать и подают в суд на должников, требуя погасить всю сумму с процентами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коммерческую организацию в Петербурге оштрафовали на 200 тысяч за незаконное кредитование населения.