Аварийщики приступили к ремонту трубы возле «Площади Мужества»

Аварийная бригада ГУП «ТЭК СПб» приступила к устранению повреждений на трубопроводе возле станции метро «Площадь Мужества» в Калининском районе.

Как сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб», о прорыве трубы петербуржцы сообщили в половину первого дня в среду, 5 февраля. Коммунальная авария произошла около дома №17/1 по улице Политехнической.

Прибывшая на место происшествия аварийная бригада уже устраняет дефект. Место происшествия, судя по снимкам очевидцев, заволокло паром.

В ведомстве добавили, что работы по ремонту трубы никак не отразятся на жителей домов в окрестностях. Пока неизвестно, есть ли возможные пострадавшие при прорыве трубы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Веры Слуцкой в Колпино прорвало трубу.