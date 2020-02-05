Правительство Петербурга и защитники Муринского парка встретились в суде

Защитники Муринского парка пытаются через суд защитить участок площадью 1,8 га от застройки. Санкт-Петербургский городской суд 5 февраля признал аргумент активистов, однако насколько он весомый пока не установлено.

Как рассказали защитники Муринского парка, суд признал наличие несоответствия в документах. Расхождения имеются между Правилами землепользования и застройки (ПЗЗ) и Генпланом. Участок, который числится в Генплане как зона рекреации, в ПЗЗ переведен в зону «спорт». Однако, насколько весомо это несоответствие, суду только предстоит решить.

«Судья будет решать, насколько значительно это несоответствие и допустимо ли перевести зону «рекреации» в «спорт», но при этом не указывать это в генплане», — рассказала gazeta.spb.ru активистка движения «За сохранение Муринского парка» Марианна Бакан.

Ответчиком выступает Правительство Санкт-Петербурга.

Продолжить рассмотрение вопроса решено 19 февраля. Суд также запросил у ответчика дополнительные документы. Как отметила Бакан, правительство предоставило их не в полном объеме.

Напомним, активисты и местные жители выступают против застройки участка Муринского парка. Возвести там планируют вторую очередь элитного спорткомплекса «Нова Арена». Застройщиком выступает компания ООО «Анна Нова».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что защитники Муринского парка провели 70-й одиночный пикет у Смольного.