В Гатчине пенсионерку подозревают в убийстве

Пенсионерка не хотела вступать с умершим в интимную связь. Фото: https://pixabay.com

Пенсионерка не хотела вступать с умершим в интимную связь. Фото: https://pixabay.com

На пожилую женщину завели уголовное дело. Она могла убить своего возлюбленного.

Об этом стало известно сегодня, 5 февраля. Обо всем сообщают сотрудники правоохранительных органов. Все случилось в Гатчине еще второго числа. По предварительным данным, пожилая женщина задушила своего возлюбленного. Причиной стали слишком настойчивые требования заняться сексом. В результате пенсионерка набросилась на знакомого – ее действия привели к летальному исходу. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Колпино безработная пара подозревается в убийстве собутыльника в квартире на Ленина.