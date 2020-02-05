В Колпино безработная пара подозревается в убийстве собутыльника в квартире на Ленина

В Колпино безработная пара подозревается в убийстве собутыльника в квартире на Ленина
Трагедия произошла около часа ночи 4 февраля. Фото: pixabay

В Колпинском районе задержали безработную пару, подозреваемую в убийстве своего знакомого. Трагедия произошла во время алкогольного застолья.

Обо всем стало известно во вторник, 4 февраля. В отдел полиции поступило сообщение об обнаружении тела мужчины в доме 12 по проспекту Ленина. К месту происшествия оперативно выехали правоохранители. В квартире они увидели тело 52-летнего мужчины с ножевыми ранениями.

Выяснилось, что около часа ночи мужчина с приятелями распивал спиртные напитки. Во время застолья между ними произошла ссора, в ходе которой двое убили своего знакомого.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, на месте происшествия были задержаны двое подозреваемых в преступлении – 42-летняя женщина и ее 50-летний сожитель. Граждане проживают в поселке Металлострой.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании подростков, ограбивших семиклассника в Купчино. Из-за телефона они побили мальчика.

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