Полицейские задержали подростков, поколотивших и ограбивших школьника в Купчино

В Петербурге правоохранители задержали двух подозреваемых в избиении школьника. Злоумышленники набросились на школьника из-за телефона и наушников.

Преступный инцидент произошел 1 февраля на перекрестке улиц Бухарестской и Белы Куна. Около 9 часов вечера неизвестные подростки поколотили семиклассника и украли у него смартфон Xiaomi с наушниками.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, пострадавшего мальчика увезли в больницу: врачи диагностировали у него гематомы лица и ушибы. На следующий день было возбуждено уголовное дело.

Вскоре стражи порядка задержали подозреваемых: одному из них всего 15 лет, а его соучастнику — не так давно исполнилось 17. Несмотря на возраст, второй парень уже был осужден.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что пассажир отобрал у таксиста автомобиль под угрозой ножа в Новосаратовке. Злоумышленника удалось задержать.