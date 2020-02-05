Пассажиры отобрали у таксиста автомобиль под угрозой ножа в Новосаратовке

Во Всеволожском районе Ленобласти задержан злоумышленник, который угнал автомобиль у таксиста, угрожая ему ножом и распылив в его лицо содержимое газового баллончика.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел в ночь на 2 февраля в деревне Новосаратовка, возле дома 252/2. Водитель такси обратился в полицию и рассказал, что между ним и двумя пассажирами — мужчиной и женщиной — произошел конфликт. Таксист остановил автомобиль и вышел разобраться с пассажирами на улицу, где пассажир начал угрожать ему ножом и брызнул в лицо из газового баллончика. Затем оба пассажира сели в авто и скрылись.

В тот же день угнанный автомобиль был найден в пос. им. Свердлова. Там же была задержана пассажирка такси. Ее опросили в качестве свидетеля и отпустили.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 166 УК РФ. Вечером 4 февраля задержали и угонщика такси. Им оказался 40-летний ранее судимый житель поселка.

Раннее gazeta.spb.ru сообщала, что на 6 лет сядет мошенник, который арендовал авто для оказания услуг такси.