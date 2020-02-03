На 6 лет сядет мошенник, который арендовал авто для оказания услуг такси

В Петербурге суд вынес приговор местному жителю за мошенничество при аренде автомобилей для оказания услуг такси.

Как сообщает прокуратура Петербурга, суд установил, что в период с декабря 2017 года по июль 2018 года подсудимый взял в аренду у двох потерпевших автомобили. Машины он арендовал под предлогом создания парка автомобилей для оказания услуг такси. Сначала он стабильно и в полном объеме выплачивал арендные платежи. За это время он взял в аренду 18 автомобилей, после чего перестал выходить на связь с владельцами авто и выплачивать средства за аренду. Своими действиями мужчина причинил ущерб потерпевшим на сумму более 7 млн рублей.

Подсудимого признали виновным в мошенничестве и приговорили к шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге экс-директор крупной компании-ритейлера ответит перед судом за мошенничество с кредитами.