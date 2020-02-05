В России прогнозируют подорожание смартфонов из-за коронавируса

В среднем цены вырастут на 3%.

Об этом стало известно сегодня, 5 февраля. Обо всем сообщает издание «Известия», ссылаясь на опрошенных экспертов. По предварительным данным, китайский коронавирус может вызвать подорожание смартфонов – примерно на 3%. Дело в том, что сейчас фабрики простаивают, поэтому телефоны из КНР могут начать постепенно исчезать с российских магазинов. Из-за высокого спроса цена на гаджеты поднимется – речь идет в том числе об Apple и частично о Samsung.

Также ожидается нехватка автомобильных запчастей. О проблемах уже заявил КамАЗ. Помимо прочего вирус отразился на поставках продуктов питания, при этом рост цен на этом фоне быть не должно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что из-за коронавируса в Петербурге отменили деловой форум с участием китайской делегации.