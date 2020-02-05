Исторический особняк на Каменоостровском станет гостиницей

Исторический особняк на Каменоостровском станет гостиницей
Фото: pixabay.com

Пользоваться зданием инвестор сможет ближайшие 49 лет.

Об этом стало известно 5 февраля. Обо всем сообщает комитет по инвестициям Петербурга. Новым арендатором исторического особняка Игеля на Каменоостровском проспекте будет компания «Асгард». Смольный заключил соглашение при нескольких условиях. Во-первых, компания обязуется отреставрировать здание как минимум за 300 миллионов рублей. Во-вторых, пользоваться объектом можно будет 49 лет, то есть он остается в собственности города.

Известно, что в гостинице будет 48 номеров не ниже трех звезд. Остальные подробности станут известны позже.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Смольный потратил более 10 млрд рублей из федерального бюджет на помещения для соцобъектов.

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