Сенат оправдал Трампа по двум статьям импичмента

Сенат оправдал Трампа по двум статьям импичмента
Президент США Дональд Трамп. Фото: Pixabay

Сенат оправдал президента США Дональда Трампа по обвинению в воспрепятствовании работе конгресса, а также по второму пункту обвинения на процессе по импичменту.

Признать Трампа виновным согласились 47 сенаторов, при этом 53 сенатора высказались против, сообщает The Hill.

Ранее палата представителей поддержала сразу два обвинения Трампа: в злоупотреблении властью и препятствии работе конгресса. Процедура импичмента Трампа была инициирована после его разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским. В беседе президент США попросил начать расследование против связанной с сыном бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера газовой компании Burisma Holdings.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент США Дональд Трамп заявило необходимости прекратить военные действия в Сирии и вывести оттуда американских солдат.Такое заявление глава США сделал в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

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