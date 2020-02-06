Путин пригрозил отбирать лицензии у аптек, завышающих цены из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин призвал отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на фоне распространения коронавируса 2019-nCoV из Китая.

«Лицензии надо у них отбирать, вот и всё, на эту деятельность. Решили нажиться. Надо выявить таких по каждой организации и принять решения, чтобы неповадно было в следующий раз», —заявил президент, сообщает РИА «Новости».

Ранее в Управлении федеральной антимонопольной службой сообщили, что в Петербурге дорожают медицинские маски на фоне коронавируса. Эксперты разослали запрос в 29 аптечных сетей, чтобы выяснить, сколько стоят медицинские маски. В результате удалось выяснить, что цены выросли от 2% до 30%, если сравнивать с декабрем 2019 года. В УФАС пообещали следить за ситуацией с ростом цен.

Вспышка коронавируса 2019-nCoV началась в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. Случаи заражения подтвердили в 20 странах, включая США, Таиланд, Японию, Францию, Финляндию, Германию, Австралию, Непал, ОАЭ и Филиппины.

С 1 февраля авиасообщение между Россией и Китаем будет ограничено. Выполнять рейсы между странами будут пять авиакомпаний, в том числе четыре китайских. Также сохранятся регулярные рейсы «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Осуществляться они будут из терминала F аэропорта Шереметьево в Москве.

По приказу президента России, к эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее пораженных коронавирусом, будут привлечены пять самолетов ВКС. В России пока выявили два случая заболевания.

По последним данным, 563 человека умерли от коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала коронавирус чрезвычайной ситуаций международного значения. В 18 странах мира заразу подхватили 98 человек. Восемь человек заразились от других людей, уточняется в сообщении. На данный момент в тяжелом состоянии находятся 1370 человек, 170 погибли. Более чем у 12 тысяч человек подозревают заболевание. При этом эксперты верят, что скоро болезнь перестанет распространяться так быстро.