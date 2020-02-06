Трамп выступит с заявлением о победе США над «обманом с импичментом»

Президент США Дональд Трамп анонсировал заявление по итогам голосования в сенате на процессе по импичменту.

«Я сделаю заявление завтра (6 февраля) в 12:00 в Белом доме, чтобы обсудить победу нашей страны над обманом с импичментом!», — сообщил американский лидер в своем Twitter.

Сенат оправдал президента США Дональда Трампа по обвинению в воспрепятствовании работе конгресса, а также по второму пункту обвинения на процессе по импичменту.

Ранее палата представителей поддержала сразу два обвинения Трампа: в злоупотреблении властью и препятствии работе конгресса. Процедура импичмента Трампа была инициирована после его разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским. В беседе президент США попросил начать расследование против связанной с сыном бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера газовой компании Burisma Holdings.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент США Дональд Трамп заявил о необходимости прекратить военные действия в Сирии и вывести оттуда американских солдат.Такое заявление глава США сделал в своем аккаунте в социальной сети Twitter.