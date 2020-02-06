На Заневском проспекте легковушка врезалась в ограждение

На Заневском проспекте легковушка врезалась в ограждение
ДТП на Заневском. Фото: vk.com/spb_today

Легковой автомобиль влетел в дорожное ограждение в Красногвардейском районе. ДТП произошло в ночь на 6 февраля у дома №37 на Заневском проспекте.

Соответствующая видеозапись опубликована в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

По предварительной информации, ДТП произошло из-за снега и метели, которые неожиданно пришли в город. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга. Машины не смогли разъехаться на пустой дорогу.

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