На Заневском проспекте легковушка врезалась в ограждение

Легковой автомобиль влетел в дорожное ограждение в Красногвардейском районе. ДТП произошло в ночь на 6 февраля у дома №37 на Заневском проспекте.

Соответствующая видеозапись опубликована в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

По предварительной информации, ДТП произошло из-за снега и метели, которые неожиданно пришли в город. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга. Машины не смогли разъехаться на пустой дорогу.