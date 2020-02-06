Два каршеринга столкнулись на Комендантском проспекте

Ранним утром 6 февраля в Приморском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей каршеринга.

«На Комендантском проспекте в Дома 64к1 делимобиль познакомился с яндексдрайвом», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, ДТП произошло на Комендантском проспекте около дома № 64 корпус 1. Проезжую часть не смогли поделить два автомобиля каршеринга, один из которых принадлежит сервису «Яндекс.Драйв», а второй — «Делимобилю».

Информации о пострадавших не поступало. Участники ДТП ждут приезда сотрудников ДПС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга. Машины не смогли разъехаться на пустой дорогу.