Два каршеринга столкнулись на Комендантском проспекте

Два каршеринга столкнулись на Комендантском проспекте
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Ранним утром 6 февраля в Приморском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей каршеринга.

«На Комендантском проспекте в Дома 64к1 делимобиль познакомился с яндексдрайвом», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, ДТП произошло на Комендантском проспекте около дома № 64 корпус 1. Проезжую часть не смогли поделить два автомобиля каршеринга, один из которых принадлежит сервису «Яндекс.Драйв», а второй — «Делимобилю».

Информации о пострадавших не поступало. Участники ДТП ждут приезда сотрудников ДПС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга. Машины не смогли разъехаться на пустой дорогу.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 563
Два каршеринга столкнулись на Комендантском проспекте
В Петербурге миновала угроза наводнения, дамбу открыли
На Заневском проспекте легковушка врезалась в ограждение
Число жертв жесткой посадки самолета в Стамбуле выросло до трех
Трамп выступит с заявлением о победе США над «обманом с импичментом»
В Кудрово две легковушки не смогли разъехаться на заснеженной дороге
Путин пригрозил отбирать лицензии у аптек, завышающих цены из-за коронавируса