Трамп обвинил демократов в злоупотреблениях в связи с импичментом

Президент США Дональд Трамп назвал импичмент злоупотреблением со стороны демократов.

«Обман импичмента — это просто продолжение злоупотреблений со стороны радикальных левых, демократов, которые ничего не делают», — написал американский лидер в Twitter.

Сенат оправдал президента США Дональда Трампа по обвинению в воспрепятствовании работе конгресса, а также по второму пункту обвинения на процессе по импичменту.

Ранее палата представителей поддержала сразу два обвинения Трампа: в злоупотреблении властью и препятствии работе конгресса. Процедура импичмента Трампа была инициирована после его разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским. В беседе президент США попросил начать расследование против связанной с сыном бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера газовой компании Burisma Holdings.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент США Дональд Трамп заявило необходимости прекратить военные действия в Сирии и вывести оттуда американских солдат.Такое заявление глава США сделал в своем аккаунте в социальной сети Twitter.