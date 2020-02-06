Впервые за девять лет Россия вернула больше кредитов, чем выдала

Впервые за девять лет Россия вернула больше кредитов, чем выдала
В 2018 году России вернули 133 млрд рублей. Фото: Pixabay

Россия в 2019 году предоставила зарубежным странам в долг 215 млрд рублей, при этом вернула в казну 250 млрд. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Федерального казначейства РФ.

Выплаты по кредитам впервые с 2019 года превысили сумму займов. В 2018 году России вернули 133 млрд рублей. В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило кредитный рейтинг России. В агентстве сообщили, что в ближайшие 2 года рейтинг могут снизить из-за геополитических событий, которые приведут к ужесточению санкций против России.

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