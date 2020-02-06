Полицейский УАЗ влетел в столб на улице Подвойского

Полицейский УАЗ влетел в столб на улице Подвойского
Полицейский УАЗ и столб. Фото: vk.com/spb_today

На улице Подвойского полицейский УАЗ врезался в столб. По словам очевидцев, полицейская машина протаранила ограждение.

«Полицейский УАЗ приуныл на Подвойского, перед проспектом Солидарности, в сторону улицы Лопатина», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Пользователи Сети, комментируя этот инцидент, отметили, что инцидент произошел еще вчера, но машина находится там до сих пор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга. Машины не смогли разъехаться на пустой дорогу.

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