Полицейский УАЗ влетел в столб на улице Подвойского

На улице Подвойского полицейский УАЗ врезался в столб. По словам очевидцев, полицейская машина протаранила ограждение.

«Полицейский УАЗ приуныл на Подвойского, перед проспектом Солидарности, в сторону улицы Лопатина», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Пользователи Сети, комментируя этот инцидент, отметили, что инцидент произошел еще вчера, но машина находится там до сих пор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга. Машины не смогли разъехаться на пустой дорогу.