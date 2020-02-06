Двойное ДТП на Кондратьевском проспекте остановило движение трамваев

Утром 6 февраля на Кондратьевском проспекте произошло сразу ДТП. Проезжую часть не смогли поделить сразу несколько автомобилей.

«На Кондратьевском 13, сразу две аварии, трамваи и троллейбусы встали», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, две аварии произошли прямо на трамвайных путях и заблокировали движение общественного транспорта.

Вероятно, причиной ДТП стал внезапно выпавший снег. Многие водители оказались не готовы к этому. Информации о пострадавших не поступало.

В пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что за минувшие сутки в городе произошло 393 ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга. Машины не смогли разъехаться на пустой дорогу.