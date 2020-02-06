Губернатор Ленобласти выразил слова поддержки китайскому народу

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил слова соболезнования и поддержки жителям дружественной китайской провинции Хэбей и всем жителям Китая на фоне борьбы с коронавирусом, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Дрозденко направил слова поддержки губернатору провинции Хэбей Сюй Циню.
«От имени жителей Ленинградской области и от себя лично прошу передать слова поддержки жителям нашей дружественной провинции Хэбей и пожелания скорейшего преодоления этой тяжелой ситуации», — заявил глава области.
Губернатор также обратился со словами поддержки и соболезнованиями к временно исполняющему обязанности Генконсула КНР в Петербурге Чжан Вэя.
Александр Дрозденко уверен, что одержать победу в борьбе с эпидемией коронавируса помогут стойкость и мужество китайского народа, а также действия со стороны руководства Китая.
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