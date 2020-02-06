В Госдуму внесут проект против завышения цен аптеками

Сейчас проект находится на стадии доработки. Фото: Pixabay

Сейчас проект находится на стадии доработки. Фото: Pixabay

В Госдуму внесут законопроект, направленный на борьбу с завышением цен аптеками.

Сейчас проект находится на стадии доработки. В этом принимают участие ФАС и Минздрав.

«В ближайшие дни он будет внесен нами в Государственную Думу», — сказал первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, сообщает РИА «Новости».

Накануне президент России Владимир Путин призвал отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на фоне распространения коронавируса 2019-nCoV из Китая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что крупные сети аптек уходят с ранка в Санкт-Петербурге, сокращая количество точек по городу. Самые популярные городские аптеки закрываются, так, аптечная сеть ГК «Эркафарм», в которую входят, к примеру, «Озерки» и «Доктор Столетов», с 2018 года сократила количество торговых точек на семь.