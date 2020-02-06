В Конституцию могут включить понятие «федеральных территорий»

В Конституции может появиться понятие «федеральных территорий» с прямым федеральным подчинением.

Об этом завил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Андрей Клишас. Эта идея принадлежит председателю Тульской областной думы Сергею Харитонову, сообщает РИА «Новости». По его словам, речь идет о территориях, на которых находятся военные и стратегические объекты: например, космодром Восточный, заповедники и другие особые зоны.

Если предложение будет одобрено, то федеральные территории не будут входить в состав субъектов РФ. Клишас отметил, что территории со специальным статусом уже существуют. В качестве примера он привел США, Канаду, Австралию и Индию.

Напомним, президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию 15 января, заявил, что в нынешнюю Конституцию необходимо внести ряд значительных изменений. Поправки коснутся законодательной, исполнительной и судебной властей. Так, президент призвал утвердить приоритет Конституции, позволяющий подчинять условия международных договоров и органов на территории страны требованиям Конституции РФ.

В частности, законопроектом предусматриваются ограничение общего числа президентских сроков до двух (сейчас «не более двух сроков подряд»), а также запрет на избрание в президенты лицам, когда-либо имевшим гражданство другого государства или вид на жительство в другой стране либо постоянно проживающим на территории России менее 25 лет подряд. Полномочия президента планируется дополнить правом формировать Государственный совет, статус которого должен быть определен отдельным федеральным законом. Одной из задач этого органа станет «определение основных направлений внутренней и внешней политики» страны.

В первом чтении законопроекта за внесение изменений в Конституцию проголосовали 432 депутата. Ко второму в него должны будут внести ряд поправок. Планируется, что новый законопроект вступит в силу уже в конце февраля 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала о полной отставке правительства России. Об этом объявил Дмитрий Медведев после слов Путина о необходимости внесения фундаментальных поправок к действующую Конституцию РФ.