Против чиновницы из Калинского района завели дело о взятке

Против чиновницы из Калинского района завели дело о взятке
Администрация Калининского района. Фото: google maps

В Петербурге против сотрудницы администрации Калининского района возбуждено уголовное дело о получении взятки в размере 8 млн рублей, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.

Начальница сектора контроля и координации деятельности образовательных учреждений отдела образования администрации Калининского района Петербурга подозревается в получении взятки от гендиректора ООО «Мега Строй Сервис», занимающегося производством и продажей строительных лесов.

Согласно материалам дела, передача взятки произошла 8 февраля 2019 года около администрации Калининского района. Подозреваемая получила взятку в размере не менее 7,5 млн рублей.

За эту сумму чиновница пообещала обеспечить подписание актов выполненных работ по контрактам на ремонтно-строительные работы между районными школами и данной фирмой, а также общее покровительство.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в администрации Калининского района прошли обыски.

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