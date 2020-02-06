Против чиновницы из Калинского района завели дело о взятке

В Петербурге против сотрудницы администрации Калининского района возбуждено уголовное дело о получении взятки в размере 8 млн рублей, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.

Начальница сектора контроля и координации деятельности образовательных учреждений отдела образования администрации Калининского района Петербурга подозревается в получении взятки от гендиректора ООО «Мега Строй Сервис», занимающегося производством и продажей строительных лесов.

Согласно материалам дела, передача взятки произошла 8 февраля 2019 года около администрации Калининского района. Подозреваемая получила взятку в размере не менее 7,5 млн рублей.

За эту сумму чиновница пообещала обеспечить подписание актов выполненных работ по контрактам на ремонтно-строительные работы между районными школами и данной фирмой, а также общее покровительство.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в администрации Калининского района прошли обыски.