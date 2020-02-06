Сотрудника «Тихвинских электрических сетей» подозревают в получении взятки

В Ленинградской области правоохранители выявили факт получения взятки сотрудником филиала «Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети», занимающим руководящую должность.

Как сообщили в следственном управлении СК по Ленобласти, 6 февраля по факту получения взятки в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

Следствие считает, что в период с сентября по декабрь 2018 года подозреваемый получил взятку в размере более 500 тыс. рублей от гендиректора одного из предприятий.

За деньги подозреваемый оказал содействие в проводимых ПАО «Ленэнерго» аукционах, а также при заключении договоров и приеме выполненных работ. Деньги были перечислены на счет его жены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что против чиновницы из Калининского района завели дело о взятке.