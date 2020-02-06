В Мурино сдали долгострой ЖК «Силы природы»

В Ленинградской области в Мурино ввели в эксплуатацию долгожданный жилой комплекс «Силы природы». Сдать его обещали еще в 2015 году.

Как сообщает телеканал ЛенТВ24, пайщики ЖК «Силы природы» ждали ключи от своих квартир в течение пяти лет. За это время они успели обратиться и в прокуратуру, и в органы власти. Кроме того, долгострой приобрел известность, как самый проблемный в области.

Жилой комплекс должен был включать в себя четыре корпуса — это около четырех тысяч квартир. Первую очередь планировали сдать еще в 2015 году, а вторую — еще через год. Застройщиком было продано около трех тысяч квартир еще на тот момент, когда стройка только началась.

Проблему удалось решить после того, как ситуацию под личный контроль взял глава Ленобласти Александр Дрозденко. Были привлечены инвесторы, которые получали невостребованные площади в собственность.

Сейчас в эксплуатацию сдают 800 квартир. Сроки ввода в эксплуатацию остальных корпусов уже озвучены. На сей раз людям обещают, что квартиры они получат вовремя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за прошлый год в Петербурге завершили 20 жилкомплексов-долгостроев.