За прошлый год в Петербурге завершили 20 жилкомплексов-долгостроев

За прошлый год в Петербурге завершили 20 жилкомплексов-долгостроев
Фото: pixabay.com

В текущем году губернатор Северной столицы Александр Беглов обещает завершить еще строительство 22 проблемных жилых комплексов.

О планах по завершению проблемных строек градоначальник рассказал исполняющему обязанности зампреда правительства Виталию Мутко в среду, 15 января. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга. Мутко и Беглов также обсудили возможную помощь городу со стороны федерального центра.

По словам губернатора города на Неве, в общей сложности долгожданное жилье получили владельцы шести тысяч квартир. Среди завершенных проектов — «Охта Модерн», «Новая Скандинавия» и «Ижора парк».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «детский» бюджет Северной столицы составляет 5 миллиардов рублей. Каждая пятая семья в Петербурге получает финансовую поддержку от города.

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