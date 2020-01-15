После обращения Путина Беглов рассказал о «детском» бюджете Петербурга

Беглов также отметил, что многодетные семьи получают от города автомобили Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Беглов также отметил, что многодетные семьи получают от города автомобили Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Петербурга прокомментировал обращение к Федеральному собранию Владимира Путина, в котором глава государства акцентировал внимание на решении социальных проблем.

Градоначальник Северной столицы, Александр Беглов, рассказал как в городе развивается программа по социальной поддержке населения. На данный момент помощь от властей Петербурга получает каждая пятая семья, всего таких — 130 тысяч.

В общей сложности, «детский» бюджет города на Неве составляет 5 миллиардов рублей. В эту сумму, кроме прочего, входят вспомогательные выплаты малоимущим семьям, а также субсидии молодым мамам в возрасте от 19 до 24 лет. Также родители двойняшек и тройняшек могут бесплатно прибегнуть к услугам нянь, пока малышам не исполнится полтора года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к Беглову обратились с просьбой пересмотреть повышенные тарифы на капремонт.