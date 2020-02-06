Жителям Ленобласти обещают резкое похолодание

Температура воздуха опустится до минус 20 градусов. Синоптики прогнозируют осадки и гололед.

Уже завтра, 6 февраля, в Ленинградской области похолодает до минус 20 градусов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС. Погода в пятницу ожидается морозной и облачной. Синоптики считают, что должен пойти снег. Температура воздуха опустится до минус 7 градусов, а в некоторых районах до минус 20 градусов. Днем же будет чуть теплее – максимум минус 11 градусов. По региону будет гулять ветер – порывы достигнут 15 метров в секунду.

Дороги покроются коркой льда, поэтому автомобилистам и пешеходам стоит быть внимательнее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что медики рассказали о состоянии эвакуированных на самолете из Уханя россиян. Соотечественников доставили в Россию из КНР на двух самолетах ВКС накануне, 5 февраля. Эвакуированных разместили в медицинском центре под Тюменью. Карантин для них продлится две недели.