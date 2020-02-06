В Ленобласти работодатели должны сотрудникам более 200 млн рублей

Более трех тысяч жителей региона не получили свои зарплаты.

Об этом стало известно сегодня, 6 февраля. Обо всем сообщает прокуратура Ленинградской области. В 2019 году в Ленинградской области без зарплат остались более трех тысяч человек. Им не выплатили более 200 миллионов рублей. Во время проверок выявили боле 2,5 тысяч нарушений в сфере коррупции — часть из них были связаны со сферой госслужбы. Более ста уголовных дел направили в суды. Исход дел пока неизвестен. Как скоро ленинградцы получат свои деньги — непонятно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец объяснит в суде долг в 250 тысяч перед двухлетней дочерью. Исполнительное производство было начато в отношении 21-летнего гражданина.