Жилье в России может подорожать на 25%

Эксперты отмечают, что рост цен поможет обезопасить дольщиков.

Об этом стало известно сегодня, 6 февраля. Обо всем сообщает издание «Известия». Сенатор Сергей Лисовский заявил, что в ближайшие два года стоимость жилья в России может вырасти на 25%. Дело в высокой ставке по кредитам для застройщиков, а также в ужесточении законодательства относительно собственных капиталов. Теперь расходы подрядчиков увеличатся почти на 10%. В связи с этим и повышаются цены на квартиры.

Напоминаем, что теперь деньги, которые платят дольщики, хранятся на эскроу-счетах до тех пор, пока компании не сдадут дома в эксплуатацию. Таким образом, обманутых покупателей жилья станет меньше – их деньги в безопасности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты прогнозируют рост цен на 10-12% на молоко и мясо в России. Это связывают с повышением стоимости производства.