Эксперты прогнозируют рост цен на 10-12% на молоко и мясо в России

В декабре 2019 года цены на продукты выросли на 0,7%. Фото: pixabay.com

В декабре 2019 года цены на продукты выросли на 0,7%. Фото: pixabay.com

Мясная и молочная продукция в течение 2020 года могут вырасти в цене на 10-12%. Это связывают с повышением стоимости производства.

Так, в этом году подорожает не только сырье, но и тарифы на газ, электричество и другие услуги, необходимые для производства. Повсеместный рост цен скажется на формировании стоимости продуктов. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на данные правительственного Аналитического центра.

Кроме того, производство мяса и молока усложняется необходимостью ветеринарной сертификации в системе «Меркурий», а также вводом цифровой маркировки молочных продуктов с 1 июня текущего года. Помимо прочего, в связи с ростом цен на пальмовое масло вырастет стоимость сладостей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в аптеках России внезапно значительно подорожал йод. Цены поднялись на 25%.