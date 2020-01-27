Йод подорожал на 25% в российских аптеках

За 2019 год в России резко увеличились цены на йод. Рост цен в российских аптеках составил 25%, а некоторые марки подняли цены более чем на 60%.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на Единую межведомственную информационную систему (ЕМИСС), в конце 2018 года цена на йод в аптеках составляла около 14 рублей, однако ровно через год — в декабре 2019 года — йоду уже стоит 18 рублей. Такая динамика цен почти в 10 раз превышает средний показатель темпа роста цен на товары в России.

В Федеральной антимонопольной службе отметили, что государство не может контролировать стоимость йода, поскольку он не входит в перечень жизненно необходимых лекарств.

По мнению специалистов, рост цен на йод связан с нехваткой предприятий по его производству. Кроме того, эксперты считают, что йод больше не будет расти в цене, поскольку потребители в случае большего роста могут просто перестать его покупать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что китайцы активно скупают маски в петербургских аптеках.